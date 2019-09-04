Спикер Рады подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Данный закон вносит изменения в ст. 80 Конституции.

После окончательного утверждения документа в Конституции останется лишь та часть данной статьи, которая касается ответственности за высказывания и голосование, при этом будет убрано упоминание о гарантии неприкосновенности и невозможности привлечения к ответственности, задержания и ареста без согласия Рады.

Ранее Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Экс-депутат Рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал принятие закона.

Подробнее — в материале RT.