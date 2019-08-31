В Казахстане один человек погиб при взрыве в цеху
- © Sputnik/РИА Новости
«При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха. В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора», — приводит РИА Новости слова официального представителя комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.
На месте взрыва было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.
Также с места происшествия в районную больницу доставлены трое пострадавших.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при взрыве на заводе в Китае.