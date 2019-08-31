В Казахстане один человек погиб при взрыве в цеху

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В результате взрыва в цехе по производству газобетонных блоков в Алма-Атинской области Казахстана в селе Райымбек погиб один человек, трое получили ранения.
В Казахстане один человек погиб при взрыве в цеху
  • © Sputnik/РИА Новости

«При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха. В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора», — приводит РИА Новости слова официального представителя комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

На месте взрыва было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.

Также с места происшествия в районную больницу доставлены трое пострадавших.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при взрыве на заводе в Китае.

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