Зеленский поблагодарил Туска за идею приглашения Украины на саммит G7

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Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил главу Европейского совета Дональда Туска за предложение пригласить на следующий саммит G7 Украину. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.
Зеленский поблагодарил Туска за идею приглашения Украины на саммит G7
  • Reuters

Как отмечается, стороны обсудили основные результаты саммита G7, который состоялся 24—26 августа.

«Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России к «группе семи», — говорится в сообщении.

Зеленский также «поблагодарил собеседника за его личную активную позицию при обсуждении украинского вопроса на саммите, в частности за высказанную инициативу по приглашению» Украины принять участие в следующем саммите в США в 2020 году.

24 августа Туск перед началом саммита G7 выступил против возвращения России в G8 и предложил пригласить на следующую такую встречу Украину в качестве гостя.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдёт в США.

Позднее сенаторы США направили ему письмо, в котором выразили несогласие с идеей возвращения России к формату G8. 

Эксперт Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал слова Трампа о возможности возвращения России в G8.

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