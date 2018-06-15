Эксперт прокомментировал слова Трампа о возможности возвращения России в G8

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о возможности возвращения России в G8.

Как отметил Васильев, когда Трамп пришёл к власти и заявил о необходимости восстановления отношений с Москвой, он мотивировал это только одним — необходимостью «отдалить» Россию от Китая.

«На сегодняшний день получается прямо противоположная картина, и это серьёзный просчёт американского правящего класса. Потому что можно с уверенностью сказать, что стратегический союз России и Китая состоялся», — сказал эксперт.

По его словам, никакого «пряника» Запад предложить уже не может, а своё давление он исчерпал.

«Всё, что он может сделать, — это перетянуть Россию одним махом, то есть решить крымский вопрос раз и навсегда и вернуть Россию в «Большую восьмёрку», — полагает Васильев.

Ранее Трамп заявил, что лучше бы российская сторона присутствовала на саммите G7 в Канаде, так как около 25% дискуссий были посвящены Москве.