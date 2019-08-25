На Украине обвинили власть в плохом отношении к шахтёрам

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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что в течение последних пяти лет власть плохо относилась как к шахтёрам, так и к добывающей отрасли в целом.
На Украине обвинили власть в плохом отношении к шахтёрам
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С 1935 года отмечается День шахтёра (в 2019 году праздник приходится на 25 августа. — RT). Профессия горняка, как правило, ценилась в государстве. Однако пять предыдущих лет — исключение из этого правила. Отрасль грабили, накапливались долги по зарплате, власть не беспокоилась по поводу награждения шахтёров за тяжёлый труд», — написал он.

Ранее рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Позднее горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.

В начале августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.

Вместе с этим 20 августа Волынец сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.

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