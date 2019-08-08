В Киеве заявили о готовности ФРГ к переговорам в нормандском формате

Короткая ссылка
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о готовности ФРГ к участию в переговорах в нормандском формате.
В Киеве заявили о готовности ФРГ к переговорам в нормандском формате
  • © Michael Kappeler/dpa
  • globallookpress.com

Об этом дипломат написал в Twitter.

«Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырёх украинских военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердило готовность к активизации переговорного процесса в нормандском формате», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении договориться с канцлером Германии Ангелой Меркель о срочной встрече.

7 августа Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.

Как отметили в Кремле, в ходе обсуждения урегулирования ситуации на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить