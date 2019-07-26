Владелец задержанного российского танкера приехал на Украину

Владелец российского танкера Nika Spirit, задержанного сотрудниками СБУ, прибыл на Украину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Российского профессионального союза моряков.

«Я знаю, что судовладелец уже находится на Украине. Скорее всего, у него есть адвокат, скорее всего, будет судиться по поводу судна», — сказал собеседник.

Он также добавил, что в настоящий момент не совсем понятно, какие предъявляются претензии.

«В морском праве через суд взыскивается ущерб. Хотят взыскать ущерб? Или с чем связано задержание, что за статус вещдока?» — добавил представитель профсоюза.

25 июля сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit. Позже в посольстве России в Киеве рассказало, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.



В ОБСЕ и ООН также уже оценили произошедший инцидент.

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