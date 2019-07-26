Владелец задержанного российского танкера приехал на Украину

Короткая ссылка
Владелец российского танкера Nika Spirit, задержанного сотрудниками СБУ, прибыл на Украину.
Владелец задержанного российского танкера приехал на Украину
  • © State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Российского профессионального союза моряков.

«Я знаю, что судовладелец уже находится на Украине. Скорее всего, у него есть адвокат, скорее всего, будет судиться по поводу судна», — сказал собеседник.

Он также добавил, что в настоящий момент не совсем понятно, какие предъявляются претензии.

«В морском праве через суд взыскивается ущерб. Хотят взыскать ущерб? Или с чем связано задержание, что за статус вещдока?» — добавил представитель профсоюза.

25 июля сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit. Позже в посольстве России в Киеве рассказало, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.

Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.

В ОБСЕ и ООН также уже оценили произошедший инцидент.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить