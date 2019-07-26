Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера

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Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
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Соответствующее сообщение было опубликовано на странице американской дипмиссии в Twitter.

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твёрдо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — указывается в заявлении.

25 июля в СБУ сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, но судно останется в порту.

Подробнее — в материале RT.

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