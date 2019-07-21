Зеленский призвал украинцев проголосовать на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальной сети Instagram фото со своей супругой Еленой, сделанное на избирательном участке. В комментарии к посту лидер призвал жителей страны принять участие в голосовании на выборах в парламент.

Reuters