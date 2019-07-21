Зеленский призвал украинцев проголосовать на выборах в Раду

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в социальной сети Instagram фото со своей супругой Еленой, сделанное на избирательном участке. В комментарии к посту лидер призвал жителей страны принять участие в голосовании на выборах в парламент.
Зеленский призвал украинцев проголосовать на выборах в Раду
  • Reuters

«Мы это сделали! А вы? Успейте проголосовать до 20:00! Сделаем это вместе!» — написал Зеленский.

21 июля на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду.

К настоящему времени в голосовании приняли участие экс-президент страны Пётр Порошенко, лидер партии «Голос» и музыкант Святослав Вакарчук, премьер-министр Владимир Гройсман.

К середине дня в МВД Украины сообщили о получении более чем 1,2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе выборов.

Подробнее о ходе голосования — в материале RT.

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