Зеленский призвал украинцев проголосовать на выборах в Раду
- Reuters
«Мы это сделали! А вы? Успейте проголосовать до 20:00! Сделаем это вместе!» — написал Зеленский.
21 июля на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду.
К настоящему времени в голосовании приняли участие экс-президент страны Пётр Порошенко, лидер партии «Голос» и музыкант Святослав Вакарчук, премьер-министр Владимир Гройсман.
К середине дня в МВД Украины сообщили о получении более чем 1,2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе выборов.
Подробнее о ходе голосования — в материале RT.