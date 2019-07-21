Зеленский проголосовал на выборах в Раду

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Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена проголосовали на внеочередных выборах в Верховную раду.
Зеленский проголосовал на выборах в Раду
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

Вместе с тем глава Украины отказался говорить, за какую из партий голосовал, так как не имеет права этого делать. По его словам, ему достаточно того штрафа, который он заплатил после того, как показал журналистам заполненный бюллетень на президентских выборах.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовали на досрочных выборах в Верховную раду Украины.

Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников президента Украины Владимира Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».

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