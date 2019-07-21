Бойко проголосовал на выборах в Раду
- РИА Новости
Об этом сообщает NEWSONE.
Он отметил, что настроен оптимистично и верит, что после смены состава Верховной рады ситуация в стране нормализуется.
«Я убеждён, что в стране всё будет хорошо, она встанет на нормальные рельсы. Закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми, и я очень оптимистично настроен», — сказал он.
Ранее на Украине начались досрочные парламентские выборы.
В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.