Бойко проголосовал на выборах в Раду

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Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины.
Бойко проголосовал на выборах в Раду
  • РИА Новости

Об этом сообщает NEWSONE.

Он отметил, что настроен оптимистично и верит, что после смены состава Верховной рады ситуация в стране нормализуется.

«Я убеждён, что в стране всё будет хорошо, она встанет на нормальные рельсы. Закончится эта эпоха национализма, радикалов, бесправия, издевательств над людьми, и я очень оптимистично настроен», — сказал он.

Ранее на Украине начались досрочные парламентские выборы.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.

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