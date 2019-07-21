На Украине начались досрочные парламентские выборы

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На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду. Участки для голосования открылись в 08:00, они проработают до 20:00.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 1719 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на внеочередных парламентских выборах.

Проходной барьер в Верховную раду для политических партий составляет 5%.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.

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