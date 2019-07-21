Тимошенко проголосовала на выборах в Раду

Короткая ссылка
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала в Киеве на выборах в Верховную раду.
Тимошенко проголосовала на выборах в Раду
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я думаю, что наша команда, как никто, готова к действиям. У нас есть программа и стратегия развития Украины, и наша команда готова браться за работу немедленно», — сказала она после голосования.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины.

Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников президента Украины Владимира Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить