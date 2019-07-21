Гройсман проголосовал на выборах в Раду
- @volodymyrgroysman
Видео с моментом опускания бюллетеня в урну для голосования политик опубликовал на своей странице в Facebook.
«Я сделал абсолютно надёжный выбор за будущее, за успех Украины и могу сказать, что сегодня это очень важно для каждого человека. От каждого из нас зависит, каким будет завтра», — сказал он после голосования.
Ранее на досрочных выборах в Верховную раду Украины уже проголосовали глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, экс-президент Украины и глава политсилы «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, а также нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.