МВД получило более 1200 сообщений о нарушениях на выборах в Раду

Министерство внутренних дел Украины получило более 1,2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду. Об этом в ходе брифинга заявил советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк.

«По состоянию на 15:00 в полицию поступило уже 1225 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — приводит его слова РИА Новости.

Шкиряк добавил, что по факту нарушений открыто 21 уголовное производство.

Также он заявил, что с начала избирательной кампании на Украине правоохранительными органами получено более 8 тыс. сообщений о нарушениях и возбуждено 386 дел.

Ранее Центризбирком Украины сообщил, что не зафиксировал системных нарушений, способных повлиять на итоги парламентских выборов.