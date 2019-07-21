МВД получило более 1200 сообщений о нарушениях на выборах в Раду

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Министерство внутренних дел Украины получило более 1,2 тыс. сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду. Об этом в ходе брифинга заявил советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк.
МВД получило более 1200 сообщений о нарушениях на выборах в Раду
  • Reuters

«По состоянию на 15:00 в полицию поступило уже 1225 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом», — приводит его слова РИА Новости.

Шкиряк добавил, что по факту нарушений открыто 21 уголовное производство.

Также он заявил, что с начала избирательной кампании на Украине правоохранительными органами получено более 8 тыс. сообщений о нарушениях и возбуждено 386 дел.

Ранее Центризбирком Украины сообщил, что не зафиксировал системных нарушений, способных повлиять на итоги парламентских выборов.

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