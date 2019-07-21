В ЦИК Украины сообщили о ходе выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины не зафиксировала системных нарушений, способных повлиять на результаты внеочередных выборов в Верховную раду.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на замглавы украинской ЦИК Олега Конопольского.

По его словам, выборы проходят в штатном режиме.

«Никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, на данное время не зафиксировано», — заявил он.

Также он сообщил, что явка избирателей по всем избирательным округам, по последним данным, составила более 20%.

«Активность избирателей, которая у нас сегодня сложилась по всем избирательным округам, составила более 20% избирателей, внесённых в списки для голосований», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Нацполиция Украины получила более 830 сообщений о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов и возбудила десять дел.