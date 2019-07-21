На Украине возбудили 10 дел из-за нарушений на выборах
- Reuters
«Если говорить о нарушениях, их поступило по состоянию на 13:00 — 838», — приводит его слова РИА Новости.
Стойко уточнил, что больше всего сообщений поступило в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.
Он добавил, что в Единый реестр досудебных расследований внесено десять заявлений.
Ранее в ЦИК Украины заявили, что, по данным 11 из 199 округов, явка на выборы в Раду составила 15,27%.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.