На Украине возбудили 10 дел из-за нарушений на выборах

Нацполиция Украины получила более 830 сообщений о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов, возбуждено десять дел. Об этом в ходе брифинга сообщил глава координационного штаба МВД Украины Иван Стойко.

«Если говорить о нарушениях, их поступило по состоянию на 13:00 — 838», — приводит его слова РИА Новости.

Стойко уточнил, что больше всего сообщений поступило в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

Он добавил, что в Единый реестр досудебных расследований внесено десять заявлений.

Ранее в ЦИК Украины заявили, что, по данным 11 из 199 округов, явка на выборы в Раду составила 15,27%.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.