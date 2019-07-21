На Украине возбудили 10 дел из-за нарушений на выборах

Короткая ссылка
Нацполиция Украины получила более 830 сообщений о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов, возбуждено десять дел. Об этом в ходе брифинга сообщил глава координационного штаба МВД Украины Иван Стойко.
На Украине возбудили 10 дел из-за нарушений на выборах
  • Reuters

«Если говорить о нарушениях, их поступило по состоянию на 13:00 — 838», — приводит его слова РИА Новости.

Стойко уточнил, что больше всего сообщений поступило в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

Он добавил, что в Единый реестр досудебных расследований внесено десять заявлений.

Ранее в ЦИК Украины заявили, что, по данным 11 из 199 округов, явка на выборы в Раду составила 15,27%.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить