В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

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Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление ЦИК.

Согласно имеющимся данным, наибольшую явку пока показывает Луганская область — 26,78%, а наименьшую — Волынская (12,08%).

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовали на досрочных выборах в Верховную раду Украины.

Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.

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