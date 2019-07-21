Количество нарушений на выборах в Раду возросло до 382

Полиция по состоянию на 11:00 зафиксировала 382 сообщения о нарушениях в ходе выборов в Верховную раду Украины. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины в своём Facebook.

«По состоянию на 11:00 полиция уже зафиксировала 382 сообщения, связанных с избирательным процессом», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что зафиксированы 115 фактов незаконной агитации, 21 случай препятствования осуществлению избирательного права, десять фактов подкупов избирателей и семь случаев повреждения имущества.

При этом в городе Троицке заявили о минировании всех 14 избирательных участков, добавили в МВД.

Указывается, что к настоящему времени работают все участки.

Ранее в МВД заявили о 218 нарушениях на выборах в Раду.

23 мая вступил в силу указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в стране.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Раду.