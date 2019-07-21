Количество нарушений на выборах в Раду возросло до 382

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Полиция по состоянию на 11:00 зафиксировала 382 сообщения о нарушениях в ходе выборов в Верховную раду Украины. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины в своём Facebook.
Количество нарушений на выборах в Раду возросло до 382
  • Reuters

«По состоянию на 11:00 полиция уже зафиксировала 382 сообщения, связанных с избирательным процессом», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что зафиксированы 115 фактов незаконной агитации, 21 случай препятствования осуществлению избирательного права, десять фактов подкупов избирателей и семь случаев повреждения имущества. 

При этом в городе Троицке заявили о минировании всех 14 избирательных участков, добавили в МВД.

Указывается, что к настоящему времени работают все участки.

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