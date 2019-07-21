МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах
- Reuters
«21 июля в органы полиции поступило 218 заявок и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении.
По данным министерства, большинство нарушений связано с незаконной агитацией и препятствованием избирательному праву. Также зафиксированы конфликты, повреждение имущества и подкуп избирателей.
Отмечается, что по состоянию на 10:00 остаются неоткрытыми две участковых избирательных комиссии в Черниговской области.
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