МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах

В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины. Об этом информирует МВД Украины в своём Facebook.

«21 июля в органы полиции поступило 218 заявок и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении.

По данным министерства, большинство нарушений связано с незаконной агитацией и препятствованием избирательному праву. Также зафиксированы конфликты, повреждение имущества и подкуп избирателей.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 остаются неоткрытыми две участковых избирательных комиссии в Черниговской области.

Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что в день парламентских выборов обстановка в стране спокойная.

23 мая вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов в стране.

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