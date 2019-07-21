МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах

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В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины. Об этом информирует МВД Украины в своём Facebook.
МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах
  • Reuters

«21 июля в органы полиции поступило 218 заявок и сообщений, связанных с избирательным процессом», — говорится в сообщении.

По данным министерства, большинство нарушений связано с незаконной агитацией и препятствованием избирательному праву. Также зафиксированы конфликты, повреждение имущества и подкуп избирателей.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 остаются неоткрытыми две участковых избирательных комиссии в Черниговской области. 

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