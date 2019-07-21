В Нацполиции рассказали об обстановке на Украине в день выборов

Короткая ссылка
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в день внеочередных выборов в Верховную раду обстановка в стране спокойная, но не открылись восемь избирательных участков. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
В Нацполиции рассказали об обстановке на Украине в день выборов
  • Reuters

«На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом», — сказал он.

По его словам, не открылись четыре участка в Черниговской области, два — в Донецкой области, один — в Николаевской и ещё один — в Житомирской.

Князев объяснил, что «это политические, а не полицейские вопросы».

При этом первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что 16 участков открылись с опозданием.

Он проинформировал, что к обеспечению правопорядка на выборах приступили почти 132 тыс. правоохранителей. 

Ранее на Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников президента Украины Владимира Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить