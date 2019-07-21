В Нацполиции рассказали об обстановке на Украине в день выборов

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в день внеочередных выборов в Верховную раду обстановка в стране спокойная, но не открылись восемь избирательных участков. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

«На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом», — сказал он.

По его словам, не открылись четыре участка в Черниговской области, два — в Донецкой области, один — в Николаевской и ещё один — в Житомирской.

Князев объяснил, что «это политические, а не полицейские вопросы».

При этом первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что 16 участков открылись с опозданием.

Он проинформировал, что к обеспечению правопорядка на выборах приступили почти 132 тыс. правоохранителей.

Ранее на Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников президента Украины Владимира Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».