В Нацполиции рассказали об обстановке на Украине в день выборов
- Reuters
«На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом», — сказал он.
По его словам, не открылись четыре участка в Черниговской области, два — в Донецкой области, один — в Николаевской и ещё один — в Житомирской.
Князев объяснил, что «это политические, а не полицейские вопросы».
При этом первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что 16 участков открылись с опозданием.
Он проинформировал, что к обеспечению правопорядка на выборах приступили почти 132 тыс. правоохранителей.
Ранее на Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что победа сторонников президента Украины Владимира Зеленского на выборах в Раду — «это объективная реальность».