На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду

Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду. Об этом говорится в сообщении организации.

«Наблюдатели КИУ отмечают такие нарушения избирательного законодательства, как наличие незаконной агитации в день голосования и незаконные действия отдельных избирательных комиссий», — заявили в комитете.

Как отметили наблюдатели, больше всего материалов незаконной агитации распространяется от имени политических партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок».

Кроме того, в организации заявили о наличии незаконной агитации от имени «Аграрной партии Украины», ВО «Свобода», «Голоса», «Европейской солидарности» и «Батькивщины», а также ряда кандидатов в одномандатных округах.

Ранее на Украине начались досрочные выборы в Верховную раду. Проходной барьер для партий в Раду составляет 5%.