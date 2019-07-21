С барьером в 5%: на Украине проходят выборы в Верховную раду

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Георгий Мосалов
В воскресенье, 21 июля, украинцы выбирают новый состав Верховной рады. Полномочия нынешних депутатов должны были истечь осенью, однако президент Владимир Зеленский вскоре после инаугурации издал указ о роспуске законодательного органа и проведении досрочных выборов. Для попадания в Раду партиям необходимо набрать по меньшей мере 5%. RT ведёт текстовую трансляцию.
С барьером в 5%: на Украине проходят выборы в Верховную раду
  • РИА Новости
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Автообновление

  • 21 июля 2019

    Верховный суд Украины снял с выборов одного из кандидатов — Александра Онищенко. Об этом сообщили в ЦИК Украины.

    Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины. Изначально ЦИК отказал в регистрации, поскольку политик не проживал на Украине на протяжении последних пяти лет, однако Онищенко подал апелляцию, которую удовлетворил Шестой апелляционный административный суд Киева. Теперь это решение отменено Верховным судом Украины.

  • Между тем уже сообщается о первых нарушениях.

    Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что в городе Бахмуте Донецкой области члены избирательной комиссии уже подписали пустые бланки протоколов, в которых должны содержаться итоги голосования.

  • Как сообщал министр внутренних дел Арсен Аваков, безопасность будут обеспечивать порядка 132,5 тыс. сотрудников МВД. По его словам, с этой целью ведомство будет впервые использовать авиацию.

  • В каждом мажоритарном округе разное число кандидатов. Так, самый длинный бюллетень (80 см) будет в Одессе, где на один депутатский мандат претендуют более 40 человек.

  • Половина мандатов — 225 — будет избираться по партийным спискам. Избирателям предложат проголосовать за ту или иную партию. 199 мест в Раде будут определены путём голосования в мажоритарных округах — в бюллетенях будут указаны конкретные кандидаты, а не партии.

    Ещё 26 кресел в новом созыве останутся пустыми из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта на востоке Украины.

  • 26 июня ЦИК зарегистрировал 22 партии, которые должны принять участие в выборах. Однако глава партии «Движение новых сил», экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили 20 июля заявил, что снял своё политическое движение с выборов в пользу президентской «Слуги народа».

  • В 8:00 на Украине открылось порядка 30 тыс. избирательных комиссий.         

  • Доброе утро, уважаемые читатели RT!

    Мы начинаем текстовую трансляцию досрочных выборов в Верховную раду Украины.

    На места в новом, девятом по счёту созыве украинского парламента претендуют представители 21 партии.

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