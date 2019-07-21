С барьером в 5%: на Украине проходят выборы в Верховную раду

В воскресенье, 21 июля, украинцы выбирают новый состав Верховной рады. Полномочия нынешних депутатов должны были истечь осенью, однако президент Владимир Зеленский вскоре после инаугурации издал указ о роспуске законодательного органа и проведении досрочных выборов. Для попадания в Раду партиям необходимо набрать по меньшей мере 5%. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости