С барьером в 5%: на Украине проходят выборы в Верховную раду
- РИА Новости
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21 июля 2019
Верховный суд Украины снял с выборов одного из кандидатов — Александра Онищенко. Об этом сообщили в ЦИК Украины.
Документы на регистрацию Онищенко в одномандатном округе в Киевской области подала Социалистическая партия Украины. Изначально ЦИК отказал в регистрации, поскольку политик не проживал на Украине на протяжении последних пяти лет, однако Онищенко подал апелляцию, которую удовлетворил Шестой апелляционный административный суд Киева. Теперь это решение отменено Верховным судом Украины.
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Между тем уже сообщается о первых нарушениях.
Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что в городе Бахмуте Донецкой области члены избирательной комиссии уже подписали пустые бланки протоколов, в которых должны содержаться итоги голосования.
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Как сообщал министр внутренних дел Арсен Аваков, безопасность будут обеспечивать порядка 132,5 тыс. сотрудников МВД. По его словам, с этой целью ведомство будет впервые использовать авиацию.
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В каждом мажоритарном округе разное число кандидатов. Так, самый длинный бюллетень (80 см) будет в Одессе, где на один депутатский мандат претендуют более 40 человек.
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Половина мандатов — 225 — будет избираться по партийным спискам. Избирателям предложат проголосовать за ту или иную партию. 199 мест в Раде будут определены путём голосования в мажоритарных округах — в бюллетенях будут указаны конкретные кандидаты, а не партии.
Ещё 26 кресел в новом созыве останутся пустыми из-за воссоединения Крыма с Россией и конфликта на востоке Украины.
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26 июня ЦИК зарегистрировал 22 партии, которые должны принять участие в выборах. Однако глава партии «Движение новых сил», экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили 20 июля заявил, что снял своё политическое движение с выборов в пользу президентской «Слуги народа».
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В 8:00 на Украине открылось порядка 30 тыс. избирательных комиссий.
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Доброе утро, уважаемые читатели RT!
Мы начинаем текстовую трансляцию досрочных выборов в Верховную раду Украины.
На места в новом, девятом по счёту созыве украинского парламента претендуют представители 21 партии.