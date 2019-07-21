Вакарчук отдал свой голос на выборах в Верховную раду

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Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную раду.
Вакарчук отдал свой голос на выборах в Верховную раду
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

Ранее на досрочных выборах в Верховную раду Украины уже проголосовали глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, экс-президент Украины и глава политсилы «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, а также нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады. 

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