Вакарчук отдал свой голос на выборах в Верховную раду

Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную раду.

Об этом сообщает «112 Украина».

Ранее на досрочных выборах в Верховную раду Украины уже проголосовали глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, экс-президент Украины и глава политсилы «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, а также нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.