Вакарчук отдал свой голос на выборах в Верховную раду
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Об этом сообщает «112 Украина».
Ранее на досрочных выборах в Верховную раду Украины уже проголосовали глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, экс-президент Украины и глава политсилы «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, а также нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Утром 21 июля на Украине начались досрочные парламентские выборы.
Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявил, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.