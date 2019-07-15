На Запорожской АЭС запустили отремонтированный энергоблок
Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».
Уточняется, что в настоящий момент в работе находятся четыре энергоблока.
«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — говорится в сообщении.
Ранее Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
В октябре 2018 года четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был срочно остановлен после попытки запуска. Позднее его подключили к сети после инцидента с аварийной защитой.
В сентябре 2018 года от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.
Подробнее о ситуации с украинскими АЭС — в материале RT.