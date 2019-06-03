Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЗАЭС.

Отмечается, что ремонтные работы продлятся 119 дней — до 27 сентября 2019 года.

В настоящий момент на данной АЭС в работе находятся четыре энергоблока из шести, так как на энергоблоке №2 ведётся плановый капитальный ремонт.

В октябре 2018 года четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был срочно остановлен после попытки запуска. Позднее его подключили к сети после инцидента с аварийной защитой.

В сентябре 2018 года от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.

Подробнее о ситуации с украинскими АЭС — в материале RT.