Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

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На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
  • © Wikimedia commons / Ralf1969

Об этом говорится в сообщении на сайте ЗАЭС.

Отмечается, что ремонтные работы продлятся 119 дней — до 27 сентября 2019 года.

В настоящий момент на данной АЭС в работе находятся четыре энергоблока из шести, так как на энергоблоке №2 ведётся плановый капитальный ремонт.

В октябре 2018 года четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был срочно остановлен после попытки запуска. Позднее его подключили к сети после инцидента с аварийной защитой.

В сентябре 2018 года от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.

Подробнее о ситуации с украинскими АЭС — в материале RT.

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