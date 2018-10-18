На Запорожской АЭС сработала аварийная защита реактора

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На Украине четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был срочно остановлен после попытки запуска.
На Запорожской АЭС сработала аварийная защита реактора
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Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР) Украины.

«На энергоблоке №4 Запорожской АЭС выполнялись операции по подключению к электрической сети, реакторная установка находилась в состоянии «работа на мощности». В 11:51 через сформированный сигнал «снижение уровня котловой воды» в парогенераторе № 1 произошло срабатывание аварийной защиты реактора, в результате чего реакторная установка энергоблока №4 была переведена в состояние «горячая остановка», — указывается в заявлении.

Отмечается, что замечаний по работе технологической защиты не было. По данным ГИЯР, создана комиссия по расследованию причин нарушения работы энергоблока.

В инспекции также уточнили, что радиационная обстановка на АЭС не изменилась, физическая защита находится в штатном режиме.

Согласно данным ведомства, 11 октября ГИЯР продлила на десять лет, до 4 апреля 2028 года, срок эксплуатации четвёртого энергоблока Запорожской АЭС. 

Ранее в этот же день на Южно-Украинской атомной электростанции произошло аварийное отключение третьего энергоблока.

В июне источник в компании «Энергоатом» сообщил RT, что в ближайшее время Украина может столкнуться со значительной нехваткой специалистов по обслуживанию АЭС. Эксперты отмечают, что, кроме кадрового голода, в отрасли существуют проблемы безопасности: Киев отказывается от российского ядерного топлива в пользу американских тепловыделяющих элементов, которые по конструкции не подходят для используемых в стране энергоблоков. К тому же у половины реакторов скоро заканчивается срок эксплуатации.

О состоянии украинской атомной энергетики — в материале RT.

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