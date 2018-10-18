На Украине произошло аварийное отключение энергоблока АЭС
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Об этом сообщает пресс-служба ГП «НАЭК «Энергоатом».
Как отмечается в заявлении, авария произошла из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины.
По данным компании, нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было, оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.
«Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», — уточняется в сообщении.
Ранее на Украине от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.
В июле сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) выявила контрафактное оборудование на Южно-Украинской АЭС.