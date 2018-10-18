На Украине произошло аварийное отключение энергоблока АЭС

Короткая ссылка
На Южно-Украинской атомной электростанции произошло аварийное отключение третьего энергоблока.
На Украине произошло аварийное отключение энергоблока АЭС
  • © energoatom.kiev.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГП «НАЭК «Энергоатом».

Как отмечается в заявлении, авария произошла из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины. 

По данным компании, нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было, оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

«Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», — уточняется в сообщении.

Ранее на Украине от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.

В июле сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) выявила контрафактное оборудование на Южно-Украинской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить