На Украине отключили второй энергоблок Запорожской АЭС

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На Украине от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.
На Украине отключили второй энергоблок Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.

Отмечается, что отключение было необходимо для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3.

Уточняется, что включение энергоблока запланировано на 28 сентября.

«В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2730 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — указывают в ведомстве.

По данным министерства, радиационный фон в районе АЭС не превышает нормы.

8 сентября на Украине от сети отключили первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в связи с проведением планового ремонта.

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