На Украине отключили первый энергоблок Запорожской АЭС

На Украине от сети отключили первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в связи с проведением планового ремонта.

Об этом информирует пресс-служба украинского оператора «Энергоатом».

«Восьмого сентября 2018 года в 00:03 энергоблок №1 Запорожской АЭС отключён от энергосети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 70 суток», — заявили в компании.

В сообщении говорится, что на АЭС в штатном режиме продолжают работать четыре энергоблока.

В компании добавили, что замечаний к работе оборудования энергоблоков и персонала нет.

В январе сообщалось, что на Запорожской АЭС отключили второй энергоблок.