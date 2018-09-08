На Украине отключили первый энергоблок Запорожской АЭС

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На Украине от сети отключили первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в связи с проведением планового ремонта.
На Украине отключили первый энергоблок Запорожской АЭС
  • ©wikimedia

Об этом информирует пресс-служба украинского оператора «Энергоатом».

«Восьмого сентября 2018 года в 00:03 энергоблок №1 Запорожской АЭС отключён от энергосети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 70 суток», — заявили в компании.

В сообщении говорится, что на АЭС в штатном режиме продолжают работать четыре энергоблока.

В компании добавили, что замечаний к работе оборудования энергоблоков и персонала нет.

В январе сообщалось, что на Запорожской АЭС отключили второй энергоблок.

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