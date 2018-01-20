На Запорожской АЭС отключили второй энергоблок
Второй энергоблок Запорожской АЭС отключён от электросети для проведения планового ремонта. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинской компании «Энергоатом».
«Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключён от энергосети для проведения планового среднего ремонта», — говорится в сообщении компании.
Ранее стало известно, что второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции подключили к энергосети после ремонтных работ.
3 января второй энергоблок расположенной на территории Хмельницкой области АЭС отключили от энергосети для устранения неполадок.
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