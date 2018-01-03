На Хмельницкой АЭС от энергосети отключён второй энергоблок
На Хмельницкой атомной электростанции от энергосети отключён второй энергоблок. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Энергоатом».
Отмечается, что отключение энергоблока произошло в ночь на среду, 3 января.
Техническая неисправность возникла на уплотнительной поверхности привода СУЗ — системы управления и защиты ядерного реактора.
«Причины нарушения устанавливаются», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих районах не изменилась.
В январе 2017 года прекратило своё действие российско-украинское межправительственное соглашение о строительстве третьего и четвёртого энергоблоков Хмельницкой АЭС.
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