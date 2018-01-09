Второй энергоблок Хмельницкой АЭС подключён к сети после ремонтных работ

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Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции подключили к энергосети после ремонтных работ, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«8 января 2018 года в 15:19 (16:19 мск) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключён к энергосети после проведения ремонтных работ. Продолжается набор мощности», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

3 января второй энергоблок расположенной на территории Хмельницкой области АЭС отключили от энергосети для устранения неполадок.

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