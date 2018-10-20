На Запорожской АЭС подключили к сети энергоблок после инцидента с аварийной защитой

Четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был подключён к сети после того, как 18 октября он был срочно остановлен из-за срабатывания аварийной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«20 октября 2018 года в 01:44 энергоблок №4 Запорожской АЭС подключён к энергосети после окончания масштабного среднего ремонта. Ведётся набор мощности», — указывается в заявлении.

Ранее Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) Украины сообщала, что на энергоблоке №4 Запорожской АЭС выполнялись операции по подключению к электрической сети, когда в какой-то момент в парогенераторе №1 произошло срабатывание аварийной защиты реактора, в результате чего реакторная установка энергоблока №4 была переведена в состояние «горячая остановка».