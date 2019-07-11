Зеленскому передали обращение по поводу давления на украинский канал
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Отмечается, что это произошло во время встречи Зеленского с премьер-министром Молдавии Майей Санду.
«То есть я сейчас могу его не зачитывать? Это мне лично? Я просто имею в виду, что госпожа премьер-министр... Хорошо. Спасибо», — сказал глава Украины.
12 июля между студиями каналов «Россия 1» в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост. Позднее украинский телеканал принял решение отменить его из-за угроз физической расправой.
Комментируя планирующийся телемост, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».
Вместе с этим генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела о покушении на госизмену в связи с планами провести телемост. Телеканал призвал власти прекратить давление на сотрудников из-за этой инициативы.