Зеленскому передали обращение по поводу давления на украинский канал

Журналистка NEWSONE Ангелина Журавская передала президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение коллектива телеканала, в котором говорится о давлении на данное СМИ.

Отмечается, что это произошло во время встречи Зеленского с премьер-министром Молдавии Майей Санду.

«То есть я сейчас могу его не зачитывать? Это мне лично? Я просто имею в виду, что госпожа премьер-министр... Хорошо. Спасибо», — сказал глава Украины.

12 июля между студиями каналов «Россия 1» в Москве и NEWSONE в Киеве планировался телемост. Позднее украинский телеканал принял решение отменить его из-за угроз физической расправой.

Комментируя планирующийся телемост, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами».

Вместе с этим генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела о покушении на госизмену в связи с планами провести телемост. Телеканал призвал власти прекратить давление на сотрудников из-за этой инициативы.