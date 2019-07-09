В Совфеде оценили слова депутата Рады о «терроре» против NEWSONE
- РИА Новости
«Сорвав телемост между Киевом и Москвой, украинские националисты убедились в своей силе, которая оказалась выше силы государства. Это значит, что за этим может последовать серия угроз украинскому президенту, с тем чтобы он выполнял указания именно украинских националистов», — заявил сенатор.
Ранее Наталия Королевская назвала срыв телемоста между Россией и Украиной политическим террором против канала NEWSONE.
8 июля NEWSONE отменил телемарафон из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправой.
Впоследствии украинской стороной была организована внеплановая проверка телеканала.
Подробнее о ситуации — в материале RT.
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