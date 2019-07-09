В Совфеде оценили слова депутата Рады о «терроре» против NEWSONE

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Кирилл Горшенин
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление оппозиционного депутата Верховной рады Наталии Королевской о том, что срыв телемоста на канале NEWSONE между Украиной и Россией можно считать политическим террором.
В Совфеде оценили слова депутата Рады о «терроре» против NEWSONE
  • РИА Новости

«Сорвав телемост между Киевом и Москвой, украинские националисты убедились в своей силе, которая оказалась выше силы государства. Это значит, что за этим может последовать серия угроз украинскому президенту, с тем чтобы он выполнял указания именно украинских националистов», — заявил сенатор.

Ранее Наталия Королевская назвала срыв телемоста между Россией и Украиной политическим террором против канала NEWSONE.

8 июля NEWSONE отменил телемарафон из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправой.

Впоследствии украинской стороной была организована внеплановая проверка телеканала. 

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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