В Раде назвали срыв телемоста Киев — Москва политическим террором

Наталия Королевская, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», выразила мнение, что срыв телемоста между Киевом и Москвой стал продолжением «политического террора» по отношению к каналу NEWSONE.

«Мы видим сегодня продолжение политического террора по отношению к телеканалу NEWSONE, по отношению к свободе слова в нашей стране... Мы видим такой шквал ненависти, агрессии, преследования, что это просто поражает», — цитирует её «112 Украина».

Ранее сообщалось, что в связи с решением провести телемост с Россией против телеканала NEWSONE возбуждены уголовные дела по статьям о финансировании терроризма, а также о покушении на госизмену.

Мероприятие должно было состояться 12 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии заявил, что в Кремле сожалеют в связи с произошедшим.