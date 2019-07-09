В Раде назвали срыв телемоста Киев — Москва политическим террором
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«Мы видим сегодня продолжение политического террора по отношению к телеканалу NEWSONE, по отношению к свободе слова в нашей стране... Мы видим такой шквал ненависти, агрессии, преследования, что это просто поражает», — цитирует её «112 Украина».
Ранее сообщалось, что в связи с решением провести телемост с Россией против телеканала NEWSONE возбуждены уголовные дела по статьям о финансировании терроризма, а также о покушении на госизмену.
Мероприятие должно было состояться 12 июля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии заявил, что в Кремле сожалеют в связи с произошедшим.