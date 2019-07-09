В Кремле сожалеют об отмене телемоста между Россией и Украиной

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В Кремле сожалеют, что российско-украинский телемост не состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле сожалеют об отмене телемоста между Россией и Украиной
  • РИА Новости

«Мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов», — сказал Песков.

Он отметил, что Киев, по всей видимости, пока не готов к этому мероприятию.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NEWSONE из-за инициативы проведения телемоста с Москвой.

8 июля NEWSONE отменил телемарафон из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы.

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