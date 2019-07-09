Медведчук заявил о «паузе без горизонта» в урегулировании в Донбассе
- Reuters
«С приходом к власти Зеленского... в решении конфликта на Донбассе — пауза, у которой нет горизонта», — написал политик в своём Twitter.
Медведчук также отметил отсутствие перспектив улучшения отношений с Россией.
Ранее украинские националисты призвали Зеленского арестовать Медведчука за попытку провести телемост между каналом NEWSONE, который входит в медиагруппу Медведчука, и «Россией 24».
Впоследствии телемост был отменён, а на Украине возбудили в отношении NEWSONE уголовное дело о покушении на госизмену.