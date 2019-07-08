Националисты призвали Зеленского арестовать Медведчука
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- РИА Новости
Как отмечает ТАСС, с таким призывом выступили около 100 активистов партий «Национальный корпус» и «Свобода».
Ранее националисты выдвинули Зеленскому ультиматум из-за запланированного телемоста между каналами «Россия 24» и NEWSONE, который входит в медиагруппу Медведчука.
В итоге NEWSONE принял решение отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы.
Позднее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE.