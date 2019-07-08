Националисты призвали Зеленского арестовать Медведчука

Украинские националисты пришли к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на фоне попытки провести телемост между каналами NEWSONE и «Россия 24».

© Виктор Толочко

РИА Новости

Как отмечает ТАСС, с таким призывом выступили около 100 активистов партий «Национальный корпус» и «Свобода». Ранее националисты выдвинули Зеленскому ультиматум из-за запланированного телемоста между каналами «Россия 24» и NEWSONE, который входит в медиагруппу Медведчука. В итоге NEWSONE принял решение отменить телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Позднее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE.