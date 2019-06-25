Зеленскому предложат приостановить членство Украины в ПАСЕ

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому приостановить членство страны в данной организации.
Зеленскому предложат приостановить членство Украины в ПАСЕ
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com
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«После возвращения в Киев мы будем требовать встречу с новым украинским президентом, который никак не отреагировал на наши предложения встретиться и согласовать наши общие позиции накануне июньской сессии... Возможно, он не понимает, его команда не понимает, но речь идёт об очень серьёзных вызовах, которые касаются не просто Совета Европы», — заявила она в эфире телеканала «Прямой».

Геращенко также допустила, что вскоре может произойти смягчение антироссийских санкций.

«Наше предложение будет — приостановить членство Украины в этой организации, которая сегодня стала на путь самоуничтожения», — добавила вице-спикер Верховной рады.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко обвинил Зеленского в том, что ПАСЕ пригласила Россию участвовать в июньской сессии.

Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших. 

Данный факт уже прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенкоукраинский премьер Владимир Гройсман и МИД Украины.

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