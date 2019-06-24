Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72

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В результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана пострадали по меньшей мере 72 человека, 34 из них госпитализированы.
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 72
  • © Стоп-кадр видео очевидца

Об этом заявил председатель Национального координационного центра экстренной медицинской помощи Казахстана Биржан Оспанов.

«На данный момент 72 человека обратились за медицинской помощью. Из них госпитализированы 34 человека», — приводит ТАСС слова представителя медицинской службы.

Ранее сообщалось о 46 пострадавших в результате ЧП.

Утром 24 июня на территории воинской части на юге Казахстана произошло возгорание на одном из арсеналов.

После ЧП эвакуированы жильцы близлежащих домов, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины происшествия.

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