В Казахстане эвакуируют людей из-за пожара в воинской части
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Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
«Эвакуация проводится из близлежащих домов к этой воинской части», — сказал он.
Как указывает агентство, возгорание произошло на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области. Пожар привёл к взрыву части боеприпасов.
Ранее не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане.