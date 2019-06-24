В Казахстане эвакуируют людей из-за пожара в воинской части

На юге Казахстана проводится эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части, где произошёл пожар.

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.

«Эвакуация проводится из близлежащих домов к этой воинской части», — сказал он.

Как указывает агентство, возгорание произошло на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области. Пожар привёл к взрыву части боеприпасов.

Ранее не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане.