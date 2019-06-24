В Казахстане эвакуируют людей из-за пожара в воинской части

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На юге Казахстана проводится эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части, где произошёл пожар.
В Казахстане эвакуируют людей из-за пожара в воинской части
  • © Кадр: видео YouTube/ Shakhnoza Sultan

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.

«Эвакуация проводится из близлежащих домов к этой воинской части», — сказал он.

Как указывает агентство, возгорание произошло на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области. Пожар привёл к взрыву части боеприпасов.

Ранее не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане.

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