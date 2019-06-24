Число пострадавших из-за ЧП на юге Казахстана увеличилось до 46

Число пострадавших в результате происшествия в воинской части на юге Казахстана достигло 46.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на управление здравоохранения Чимкента.

«34 пострадавших при ЧП в Арыси были госпитализированы в областную клиническую больницу Туркестанской области. Ещё 12 человек с различными травмами самостоятельно обратились за медицинской помощью в городскую больницу №1 города Чимкента, среди них пятеро детей», — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

24 июня в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов. В связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти приняли решение эвакуировать местных жителей.