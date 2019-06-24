Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана выросло до 16
- © Стоп-кадр видео очевидца
«По сообщению областного управления здравоохранения, на это время в медицинские учреждения области поступили 16 пострадавших лёгкой и средней степеней тяжести», — написал он в Facebook.
Калкаманов отметил, что один из пострадавших, военный, направлен в областную больницу.
Ранее сообщалось, что на юге Казахстана проводится эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части, где произошёл пожар.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента на складе воинской части на юге страны.
Также сообщалось, что в больницу Шымкента на юге Казахстана поступили первые пострадавшие от взрыва на территории воинской части в городе Арысь.