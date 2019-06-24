СМИ: В больницы поступают первые пострадавшие после ЧП в Казахстане
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Об этом сообщает портал otyrar.kz.
По данным главного врача больницы скорой медпомощи Чимкента Абылая Донбая, в тяжёлом состоянии находятся три человека, всего около десяти пострадавших.
«Люди уже поступают, мы их принимаем и сразу оказываем всю необходимую помощь. Мы готовы принимать пострадавших. Я не могу сейчас говорить, извините», — заявил врач.
Ранее сообщалось, что на юге Казахстана проводится эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части, где произошёл пожар.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента на складе воинской части на юге страны.