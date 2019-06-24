Токаев поручил выяснить причины ЧП в воинской части на юге страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента на складе воинской части на юге страны.

«Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь», — написал Токаев в Twitter.

Он отметил, что необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

Ранее сообщалось, что на юге Казахстана проводится эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части, где произошёл пожар.