Захарова иронично отреагировала на ситуацию с «исчезновением» серверов из АП Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала ситуацию вокруг «исчезновения» серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты, расположенной в администрации президента (АП) Украины.

«Чем была занята СБУ, у которой не возникло никаких вопросов по поводу явно дикой схемы информатизации украинского суверена? Я понимаю, что главная задача этого чудесного органа — охранять безопасность Украины от посягательств российских артистов, но не настолько же всё запущено!» — отметила дипломат.

Также Захарова выразила удивление в связи с тем, каким образом в администрацию лидера могли ввезти технику «без соответствующей проверки и инвентарных номеров», а после — просто вынести из здания.

«Ещё раз повторю: это было при президенте, который строил «новую Украину» и получал на это миллиарды», — заключила она.

28 мая секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.

Впоследствии Святослав Цеголко, бывший пресс-секретарь Петра Порошенко объяснил, что техника была арендована на средства экс-лидера, а позднее — возвращена владельцу.

По мнению Захаровой, такой «благотворительный трюк» был необходим для того, чтобы получить возможность «замести следы».

29 мая в Государственном бюро расследований Украины сообщили о начале досудебного расследования по факту ЧП.