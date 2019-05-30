Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину»
- РИА Новости
«Опять? Опять новую Украину? Это каждые пять лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?» — написала дипломат.
Ранее Саакашвили заявил, что намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.
28 мая президент страны Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул грузинскому политику украинское гражданство.
29 мая Саакашвили вернулся в Киев из Варшавы.
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