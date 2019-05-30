Саакашвили назвал лишение гражданства Украины трусливым шагом Порошенко

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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала 24 заявил, что считает лишение его украинского гражданства бывшим президентом Украины Петром Порошенко – это «трусливый шаг недостойного президента».

«Я считаю, что лишение меня гражданства Порошенко — это трусливый шаг недостойного президента», — цитирует РИА Новости Саакашвили.

При этом он заявил, «что возвращение гражданства — это смелый шаг достойного президента, потому что это было одно из первых его решений».

«Трусливые люди страхуются, говорят, «зачем тебе эти проблемы? Саакашвили же сумасшедший», а он никого не послушал. Это говорит о том, что у нас реально появился шанс, что Зеленский — другой человек, он из другого материала сделан», — заявил экс-президент Грузии.

Ранее Саакашвили сообщил, что получил у консула удостоверение личности для возвращения на Украину.

28 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Саакашвили

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